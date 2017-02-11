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Україна потребує євроатлантичної злагодженості - Л.Лінкявічюс

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Україна сьогодні потребує багатогранної допомоги: економічної, політичної, моральної. Україна потребує євроатлантичної злагодженості. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс в ефірі "112 Україна", передає УНН.

Україна потребує євроатлантичної злагодженості - Л.Лінкявічюс

"Допомога Україні потрібна сьогодні багатогранна. Не лише економічна політична моральна і не лише європейська допомога, євроатлантична злагодженість дуже потрібна. Такий період вирішальний, щоб зберегти те, що створили, те, що намітили. І це не так легко дається, але ми повинні робити все можливе аби це було", - повідомив він.

Також, Л.Лінкявічюс відзначив, що побувавши у Авдіївці, він отримав беззаперечні докази агресії РФ. Це стане однією із причин продовження санкцій щодо Росії, повідомив він.

"Нам потрібні факти, коли використовується тяжка техніка, озброєння. Ми знаємо, особливо у Авдіївці, обстрілюються житлові райони, обстрілюються, як ми бачили, із житлових районів Донецька. Дуже багато таких фактів порушень. До речі я це не вперше помічаю. Я був не так давно у Широкино, де під час візиту нашої делегації підірвалось дві міни якраз із забороненого списку озброєння. Такі конкретні приклади мають відкрити очі і нагадати що ми діємо на РФ санкціями, що ми не повинні відступати і тут звісно немає ніякої логіки розмірковувати про це. І я сподіваюсь, що найближчим часом ми приймемо ті рішення, які маємо прийняти, аби продовжити цей натиск", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс після візиту до Авдіївки заявив, що отримав беззаперечні докази агресії РФ.

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