Украина нуждается в евроатлантической слаженности - Л.Линкявичус

"Помощь Украине нужна сегодня многогранная. Не только экономическая, политическая, моральная и не только европейская помощь, евроатлантическая слаженность очень нужна. Такой период решающий, чтобы сохранить то, что создали, то, что наметили. И это не так легко дается, но мы должны делать все возможное, чтобы это было", - сообщил он.

Также, Л.Линкявичус отметил, что побывав в Авдеевке, он получил неопровержимые доказательства агрессии РФ. Это станет одной из причин продления санкций в отношении России, сообщил он.

"Нам нужны факты, когда используется тяжелая техника, вооружение. Мы знаем, особенно в Авдеевке, обстреливаются жилые районы, обстреливаются, как мы видели, из жилых районов Донецка. Очень много таких фактов нарушений. Кстати я это не впервые замечаю. Я был не так давно в Широкино, где во время визита нашей делегации взорвалось две мины как раз из запрещенного списка вооружения. Такие конкретные примеры должны открыть глаза и напомнить, что мы действуем на РФ санкциями, что мы не должны отступать и здесь конечно нет никакой логики рассуждать об этом. И я надеюсь, что в ближайшее время мы примем те решения, которые должны принять, чтобы продолжить это давление", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус после визита в Авдеевку заявил, что получил неопровержимые доказательства агрессии РФ.