Украина нуждается в евроатлантической слаженности - Л.Линкявичус

$41.190.15
45.550.30
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 466 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 46414 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 113970 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 119499 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 130791 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 150057 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161295 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124551 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139239 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190026 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Бои продолжаются: контратака ВСУ возле Шевченко, продвижение окупантов возле трех населенных пунктов

7 апреля, 21:37 • 3224 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 5126 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 8254 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 4790 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 8800 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 450 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 192752 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 248199 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449800 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 402042 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 29080 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28666 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43287 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65523 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72510 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Украина нуждается в евроатлантической слаженности - Л.Линкявичус

Киев • УНН

 • 11615 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Украина сегодня нуждается в многогранной помощи: экономической, политической, моральной. Украина нуждается в евроатлантической слаженности. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус в эфире "112 Украина", передает УНН.

Украина нуждается в евроатлантической слаженности - Л.Линкявичус

"Помощь Украине нужна сегодня многогранная. Не только экономическая, политическая, моральная и не только европейская помощь, евроатлантическая слаженность очень нужна. Такой период решающий, чтобы сохранить то, что создали, то, что наметили. И это не так легко дается, но мы должны делать все возможное, чтобы это было", - сообщил он.

Также, Л.Линкявичус отметил, что побывав в Авдеевке, он получил неопровержимые доказательства агрессии РФ. Это станет одной из причин продления санкций в отношении России, сообщил он.

"Нам нужны факты, когда используется тяжелая техника, вооружение. Мы знаем, особенно в Авдеевке, обстреливаются жилые районы, обстреливаются, как мы видели, из жилых районов Донецка. Очень много таких фактов нарушений. Кстати я это не впервые замечаю. Я был не так давно в Широкино, где во время визита нашей делегации взорвалось две мины как раз из запрещенного списка вооружения. Такие конкретные примеры должны открыть глаза и напомнить, что мы действуем на РФ санкциями, что мы не должны отступать и здесь конечно нет никакой логики рассуждать об этом. И я надеюсь, что в ближайшее время мы примем те решения, которые должны принять, чтобы продолжить это давление", - сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус после визита в Авдеевку заявил, что получил неопровержимые доказательства агрессии РФ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.33
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29