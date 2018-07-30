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Україна покращила позицію в рейтингу виробників сталі

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Україна піднялася з 14-го на 12-е місце в рейтингу основних світових виробників сталі, передає УНН з посиланням на Всесвітню асоціацію виробників сталі (Worldsteel).

Згідно з даними асоціації, Україна в червні наростила виробництво сталі на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 1,711 млн т. Завдяки цьому країна піднялася з 14-го на 12-е місце в рейтингу виробників сталі.

Також у червні зафіксовано зростання виплавки сталі до червня-2017 року у більшості країн першої десятки, крім Бразилії.

Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками червня виглядає так:

  • Китай (80,196 млн тонн, +7,5%);
  • Японія (8,760 млн тонн, +4,2%);
  • Індія (8,739 млн тонн, +7,4%);
  • США (6,847 млн ​​тонн, +0,8%);
  • Південна Корея (6,122 млн тонн, +3,2%);
  • Росія (6,120 млн тонн, +8,9%);
  • Німеччина (3,770 млн тонн, +4,6%);
  • Туреччина (3,043 млн тонн, +0,7%);
  • Бразилія (2,590 млн тонн, −2,2%);
  • Італія (2,135 млн тонн, +1,5%).

    • Далі йдуть Іран (2,080 млн тонн, +16,5%) і Україна (1,711 млн тонн, +7,5%).

    У цілому в червні 2018 року 64 країни виробили 151,379 млн тонн сталі, що на 5,8% вище червня 2017 року, а за I півріччя 2018 року — 881,455 млн тонн сталі, що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року .

    Нагадаємо, в травні Україна опустилася з 13-го на 14-е місце в рейтингу світових виробників сталі.

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