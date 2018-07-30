Україна покращила позицію в рейтингу виробників сталі
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Україна піднялася з 14-го на 12-е місце в рейтингу основних світових виробників сталі, передає УНН з посиланням на Всесвітню асоціацію виробників сталі (Worldsteel).
Згідно з даними асоціації, Україна в червні наростила виробництво сталі на 1,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року — до 1,711 млн т. Завдяки цьому країна піднялася з 14-го на 12-е місце в рейтингу виробників сталі.
Також у червні зафіксовано зростання виплавки сталі до червня-2017 року у більшості країн першої десятки, крім Бразилії.
Перша десятка країн-виробників сталі за підсумками червня виглядає так:
Далі йдуть Іран (2,080 млн тонн, +16,5%) і Україна (1,711 млн тонн, +7,5%).
У цілому в червні 2018 року 64 країни виробили 151,379 млн тонн сталі, що на 5,8% вище червня 2017 року, а за I півріччя 2018 року — 881,455 млн тонн сталі, що на 4,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року .
Нагадаємо, в травні Україна опустилася з 13-го на 14-е місце в рейтингу світових виробників сталі.