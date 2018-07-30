Украина улучшила позицию в рейтинге производителей стали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге основных мировых производителей стали, передает УНН со ссылкой на Всемирную ассоциацию производителей стали (Worldsteel).
Согласно данным ассоциации, Украина в июне нарастила производство стали на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,711 млн тонн. Благодаря этому страна поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге производителей стали.
Также в июне зафиксирован рост выплавки стали к июню-2017 года в большинстве стран первой десятки, кроме Бразилии.
Первая десятка стран-производителей стали по итогам июня выглядит так:
Далее следуют Иран (2,080 млн тонн, +16,5%) и Украина (1,711 млн тонн, +7,5%).
В целом в июне 2018 года 64 страны произвели 151,379 млн тонн стали, что на 5,8% выше июня 2017 года, за I полугодие 2018 года — 881,455 млн тонн стали, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним, в мае Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали.