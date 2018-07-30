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Украина улучшила позицию в рейтинге производителей стали

Украина улучшила позицию в рейтинге производителей стали

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 июля. УНН. Украина поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге основных мировых производителей стали, передает УНН со ссылкой на Всемирную ассоциацию производителей стали (Worldsteel).

Согласно данным ассоциации, Украина в июне нарастила производство стали на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 1,711 млн тонн. Благодаря этому страна поднялась с 14-го на 12-е место в рейтинге производителей стали.

Также в июне зафиксирован рост выплавки стали к июню-2017 года в большинстве стран первой десятки, кроме Бразилии.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам июня выглядит так:

  • Китай (80,196 млн тонн, +7,5%);
  • Япония (8,760 млн тонн, +4,2%);
  • Индия (8,739 млн тонн, +7,4%);
  • США (6,847 млн тонн, +0,8%);
  • Южная Корея (6,122 млн тонн, +3,2%);
  • Россия (6,120 млн тонн, +8,9%);
  • Германия (3,770 млн тонн, +4,6%);
  • Турция (3,043 млн тонн, +0,7%);
  • Бразилия (2,590 млн тонн, −2,2%);
  • Италия (2,135 млн тонн, +1,5%).

    • Далее следуют Иран (2,080 млн тонн, +16,5%) и Украина (1,711 млн тонн, +7,5%).

    В целом в июне 2018 года 64 страны произвели 151,379 млн тонн стали, что на 5,8% выше июня 2017 года, за I полугодие 2018 года — 881,455 млн тонн стали, что на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Напомним, в мае Украина опустилась с 13-го на 14-е место в рейтинге мировых производителей стали.

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