Україна подарувала Джастіну Трюдо набір шкарпеток
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українська делегація на чолі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом подарувала прем’єру Канади Джастіну Трюдо набір цікавих шкарпеток виробництва українського хенд-мейд магазину. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Багато пишуть про шкарпетки Джастіна Трюдо. Тепер в його колекції є (шкарпетки) MadeInUkraine. З Володимиром Гройсманом просуваємо експорт Міністерства економічного розвитку і торгівлі”, — написала Микольська у Twitter.
Вона також оприлюднила фото подарунка — декілька пар різнокольорових шкарпеток, зокрема з написом “Lviv” (Львів) та з малюнком велосипедів.
багато пишуть про шкарпетки @JustinTrudeau .Тепер в його колекції є #MadeInUkraine . З @VGroysman просуваємо експорт @mineconomdev pic.twitter.com/16ghAmEhP9— Nataliya Mykolska (@mykolska) 2 ноября 2017 г.
Прем’єр міністр Канади славиться на весь світ своєю любов’ю до яскравих шкарпеток. Раніше Д.Трюдо з’явився на економічній конференції Bloomberg в Нью-Йорку в парі оригінальних шкарпеток з героєм саги “Зоряні війни”.
Нагадаємо, канадський прем’єр-міністр прийшов на роботу у День усіх святих (Хелловін) у костюмі Супермена Кента Кларка.