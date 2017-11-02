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Україна подарувала Джастіну Трюдо набір шкарпеток

Україна подарувала Джастіну Трюдо набір шкарпеток

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Українська делегація на чолі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом подарувала прем’єру Канади Джастіну Трюдо набір цікавих шкарпеток виробництва українського хенд-мейд магазину. Про це повідомила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі - торговельний представник Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

“Багато пишуть про шкарпетки Джастіна Трюдо. Тепер в його колекції є (шкарпетки) MadeInUkraine. З Володимиром Гройсманом просуваємо експорт Міністерства економічного розвитку і торгівлі”, — написала Микольська у Twitter.

Вона також оприлюднила фото подарунка — декілька пар різнокольорових шкарпеток, зокрема з написом “Lviv” (Львів) та з малюнком велосипедів.

багато пишуть про шкарпетки @JustinTrudeau .Тепер в його колекції є #MadeInUkraine . З @VGroysman просуваємо експорт @mineconomdev pic.twitter.com/16ghAmEhP9

— Nataliya Mykolska (@mykolska) 2 ноября 2017 г.

Прем’єр міністр Канади славиться на весь світ своєю любов’ю до яскравих шкарпеток. Раніше Д.Трюдо з’явився на економічній конференції Bloomberg в Нью-Йорку в парі оригінальних шкарпеток з героєм саги “Зоряні війни”.

Нагадаємо, канадський прем’єр-міністр прийшов на роботу у День усіх святих (Хелловін) у костюмі Супермена Кента Кларка.

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