Украина подарила Джастину Трюдо набор носков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 469 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 62921 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132075 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108285 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110791 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108763 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101425 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106064 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102804 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147530 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Украина подарила Джастину Трюдо набор носков

Украина подарила Джастину Трюдо набор носков

Киев  •  УНН

 • 14114 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинская делегация во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подарила премьеру Канады Джастину Трюдо набор интересных носков производства украинского хенд-мейд магазина. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Наталья Никольская на своей странице в Twitter, передает УНН.

"Многие пишут про носки Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть (носки) MadeInUkraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем экспорт Министерства экономического развития и торговли", - написала Никольская в Twitter.

Она также обнародовала фото подарка - несколько пар разноцветных носков, в частности с надписью "Lviv" (Львов) и с рисунком велосипедов.

много пишут о носках @JustinTrudeau .Теперь в его коллекции есть #MadeInUkraine . С @VGroysman продвигаем экспорт @mineconomdev pic.twitter.com/16ghAmEhP9

- Nataliya Mykolska (@mykolska) 2 ноября 2017 г.

Премьер-министр Канады славится на весь мир своей любовью к ярким носкам. Ранее Трюдо появился на экономической конференции Bloomberg в Нью-Йорке в паре оригинальных носков с героем саги "Звездные войны".

Напомним, канадский премьер-министр пришел на работу в День всех святых (Хэллоуин) в костюме Супермена Кента Кларка.

Украинские Национальные Новости

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