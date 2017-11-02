Украина подарила Джастину Трюдо набор носков
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Украинская делегация во главе с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом подарила премьеру Канады Джастину Трюдо набор интересных носков производства украинского хенд-мейд магазина. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Наталья Никольская на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Многие пишут про носки Джастина Трюдо. Теперь в его коллекции есть (носки) MadeInUkraine. С Владимиром Гройсманом продвигаем экспорт Министерства экономического развития и торговли", - написала Никольская в Twitter.
Она также обнародовала фото подарка - несколько пар разноцветных носков, в частности с надписью "Lviv" (Львов) и с рисунком велосипедов.
много пишут о носках @JustinTrudeau .Теперь в его коллекции есть #MadeInUkraine . С @VGroysman продвигаем экспорт @mineconomdev pic.twitter.com/16ghAmEhP9- Nataliya Mykolska (@mykolska) 2 ноября 2017 г.
Премьер-министр Канады славится на весь мир своей любовью к ярким носкам. Ранее Трюдо появился на экономической конференции Bloomberg в Нью-Йорке в паре оригинальных носков с героем саги "Звездные войны".
Напомним, канадский премьер-министр пришел на работу в День всех святых (Хэллоуин) в костюме Супермена Кента Кларка.