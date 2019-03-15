Україна планує розпочати перемовини з МВФ щодо не підняття ціни на газ

"Я сьогодні доручу "Нафтогаз України" спільно з Мінфіном почати робочу дискусію з Міжнародним валютним фондом для того, щоб врегулювати це питання і не допустити будь-якого підвищення ціни на газ, спираючись на пропозицію "Нафтогазу", - зазначив прем’єр.



За його словами, сьогодні гранична ціна на газ для населення складає 8500 грн за тисячу кубометрів. На думку керівництва "Нафтогаза" зниження закупівельної ціни імпортного газу дозволяє не підвищувати тарифи на газ для населення.



При цьому він додав, що підтримує рішення НАКу щодо зниження ціни закупки газу.



Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилась інформація про те, що голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв у листі запропонував голові уряду Володимиру Гройсману розглянути можливість повної лібералізації поставок природного газу для всіх категорій споживачів з 1 квітня, що дозволить не піднімати ціну на газ.



Як раніше повідомляв УНН, на думку керівництва "Нафтогазу", субсидіанти повинні звернути увагу на залишок на рахунку для зменшення суми оплати за спожитий у лютому газ.