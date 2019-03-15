Украина планирует начать переговоры с МВФ насчет не поднятие цены на газ

"Я сегодня поручу " Нафтогаз Украины" совместно с Минфином начать рабочую дискуссию с Международным валютным фондом для того, чтобы урегулировать этот вопрос и не допустить любого повышения цены на газ, опираясь на предложение "Нафтогаза", - отметил премьер.



По его словам, сегодня предельная цена на газ для населения составляет 8500 грн за тысячу кубометров. По мнению руководства "Нафтогаза" снижение закупочной цены импортного газа позволяет не повышать тарифы на газ для населения.



При этом он добавил, что поддерживает решение НАКа по снижению цены закупки газа.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в письме предложил председателю правительства Владимиру Гройсману рассмотреть возможность полной либерализации поставок природного газа для всех категорий потребителей с 1 апреля, что позволит не поднимать цену на газ.



Как ранее сообщал УНН, по мнению руководства "Нафтогаза", субсидианты должны обратить внимание на остаток на счете для уменьшения суммы оплаты за потребленный в феврале газ.