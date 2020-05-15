Україна підписала угоду зі Світовим банком на 135 млн доларів

“Міністерством фінансів забезпечено можливість підписання угоди на отримання коштів у розмірі 135 мільйонів доларів від Світового банку на додаткове фінансування проекту „Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей“. Сьогодні Міністерство охорони здоров’я України підписало відповідну угоду”, — йдеться у повідомленні.

Передбачається, що 35 млн доларів з цієї суми буде спрямовано на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19. Іншу частину коштів буде використано на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України.

Нагадаємо, відбулася церемонія підписання кредитної угоди між Україною та Світовим банком про отримання 150 млн доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу.