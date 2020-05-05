Світовий банк виділить Україні 150 млн дол. для підтримки населення
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Сьогодні відбулася церемонія підписання кредитної угоди між Україною та Світовим банком про отримання 150 млн доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики України.
“5 травня 2020 року відбулась церемонія підписання кредитної угоди між Україною та Світовим банком для отримання додаткового фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США в рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" для розширення та вдосконалення соціальної допомоги сім’ям з низьким рівнем доходу”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що завдяки підписаній кредитній угоді Україна отримає, зокрема, 50 мільйонів доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 та 100 мільйонів доларів для поліпшення рівня соціального захисту найбільш вразливих категорій населення.
“50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19, які Україна може отримати вже у травні цього року, будуть спрямовані на підтримку найбільш незахищених категорій населення”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, рада директорів Світового банку 30 квітня затвердила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США в рамках проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" з метою розширення та вдосконалення соціальної допомоги сім’ям з низьким рівнем доходу.