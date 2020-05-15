Украина подписала соглашение со Всемирным банком на 135 млн долларов

"Министерством финансов обеспечена возможность подписания соглашения на получение средств в размере 135 млн долларов от Всемирного банка на дополнительное финансирование проекта "Улучшение здравоохранения на службе у людей". Сегодня Министерство здравоохранения Украины подписало соответствующее соглашение", - говорится в сообщении.

Предполагается, что 35 млн долларов из этой суммы будет направлено на мероприятия усиления защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19. Остальную часть средств будет использовано на закупку современного оборудования для отделений экстренной (неотложной) медицинской помощи и усиление способности больниц оказывать качественную помощь при инсультах в регионах Украины.

Напомним, состоялась церемония подписания кредитного соглашения между Украиной и Всемирным банком о получении 150 млн долларов для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса.