Україна отримала від Фінляндії 9 спецавтомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Фінляндія передала Україні чергову допомогу у вигляді 9 транспортних засобів, деякі з яких відправляться до підрозділів ДСНС. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.
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«У рятувальників немає зброї, але сьогодні ми на своєму фронті наближаємо нашу спільну Перемогу: рятуємо людей, ліквідовуємо наслідки ворожої агресії. Вкрай важливо, що ми не одні у цій боротьбі. Уже неодноразово українські рятувальники отримували технічну допомогу від дружньої Фінляндії. Це саме та техніка та обладнання, що необхідне нам для роботи в умовах війни», – зазначив т.в.о. голови ДСНС Володимир Демчук.
Деталі
Сьогодні відбулася урочиста церемонія передачі гуманітарного вантажу для України від Фінляндії.
Українська сторона отримала 9 транспортних засобів, серед них – 4 карети швидкої допомоги, 3 пожежні автомобілі, 1 автоцистерну, 1 автопідйомник. Частину техніки отримають підрозділи ДСНС України.
Доповнення
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Республіка Фінляндія постійно надає технічну підтримку для української сторони, у тому числі для ДСНС. Зокрема, рятувальники отримали броньовані контейнери-укриття для захисту особового складу, транспортні засоби, аварійно-рятувальне обладнання, захисний одяг, йдеться в повідомленні. Крім того, Фінляндія брала активну участь у модернізації гідрометеорологічних спроможностей ДСНС.
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