Украина получила от Финляндии 9 спецавтомобилей

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«У спасателей нет оружия, но сегодня мы на своем фронте приближаем нашу общую Победу: спасаем людей, ликвидируем последствия вражеской агрессии. Крайне важно, что мы не одни в этой борьбе. Уже неоднократно украинские спасатели получали техническую помощь от дружественной Финляндии. Это именно та техника и оборудование, которое необходимо нам для работы в условиях войны», – отметил и.о. председателя ГСЧС Владимир Демчук.

Детали

Сегодня состоялась торжественная церемония передачи гуманитарного груза для Украины от Финляндии.

Украинская сторона получила 9 транспортных средств, среди них – 4 кареты скорой помощи, 3 пожарных автомобиля, 1 автоцистерна, 1 автоподъемник. Часть техники получат подразделения ГСЧС Украины.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Республика Финляндия постоянно оказывает техническую поддержку для украинской стороны, в том числе для ГСЧС. В частности, спасатели получили бронированные контейнеры-укрытия для защиты личного состава, транспортные средства, аварийно-спасательное оборудование, защитную одежду, говорится в сообщении. Кроме того, Финляндия принимала активное участие в модернизации гидрометеорологических возможностей ГСЧС.

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