Україна отримала нову партію вакцин: туди входить 190 тис. доз протитуберкульозної БЦЖ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. ЮНІСЕФ надав Україні вакцини проти туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та ХІБ-інфекції, пише УНН з посиланням на дані МОЗ України.
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"Дитячий фонд ООН доставив в Україну 190 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу, а також 60 тисяч доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом)", - вказує МОЗ.
Деталі
У МОЗ пояснили, що Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів.
У відомстві нагадали, що вакцини, які входять до Національного календаря щеплень, доступні для населення безплатно.
Доповнення
Цього року ЮНІСЕФ уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору-краснухи-паротиту, дифтерії-правця, гепатиту В, сказу.