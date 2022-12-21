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Україна отримала нову партію вакцин: туди входить 190 тис. доз протитуберкульозної БЦЖ

Україна отримала нову партію вакцин: туди входить 190 тис. доз протитуберкульозної БЦЖ

Київ • УНН

 • 615322 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. ЮНІСЕФ надав Україні вакцини проти туберкульозу, дифтерії, правця, кашлюка, гепатиту В та ХІБ-інфекції, пише УНН з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата

"Дитячий фонд ООН доставив в Україну 190 тисяч доз вакцини БЦЖ проти туберкульозу, а також 60 тисяч доз комбінованої вакцини для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, гепатиту В та гемофільної інфекції типу b (ХІБ) (з цільноклітинним кашлюковим компонентом)", - вказує МОЗ.

Деталі

У МОЗ пояснили, що Україна наразі отримує вакцини, закуплені ЮНІСЕФ за кошти донорів.

У відомстві нагадали, що вакцини, які входять до Національного календаря щеплень, доступні для населення безплатно.

Доповнення

Цього року ЮНІСЕФ уже доставив вакцини проти поліомієліту, кору-краснухи-паротиту, дифтерії-правця, гепатиту В, сказу.

Українські Національні Новини

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