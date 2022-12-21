Украина получила новую партию вакцин: туда входит 190 тыс. доз противотуберкулезной БЦЖ
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. ЮНИСЕФ предоставил Украине вакцины против туберкулеза, дифтерции, столбняка, коклюша, гепатита В и ХИБ-инфекции, пишет УНН со ссылкой на данные Минздрава Украины.
Цитата
"Детский фонд ООН доставил в Украину 190 тысяч доз вакцины БЦЖ против туберкулеза, а также 60 тысяч доз комбинированной вакцины для профилактики коклюша, дифтерии, столбняка, гепатита В и гемофильной инфекции типа b (ХИБ) (с цельноклеточным коклюшным компонентом) , – указывает Минздрав.
Детали
В Минздраве пояснили, что Украина получает вакцины, закупленные ЮНИСЕФ за средства доноров.
В ведомстве напомнили, что вакцины, входящие в Национальный календарь прививок, доступны для населения бесплатно.
Дополнение
В этом году ЮНИСЕФ уже доставил вакцины против полиомиелита, кору-краснухи-паротита, дифтерии-столбняка, гепатита В, бешенства.