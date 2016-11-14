Україна опустилась у рейтингу свободи інтернету до 38-го місця
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Україна опустилась до 38 місця в щорічному рейтингу свободи інтернету, складений міжнародною правозахисною організацією Freedom House, передає УНН з посиланням на її офіційний сайт.
“Хоч Україна і опустилась до 38 місця у рейтингу, вона залишається "частково вільною"”, — йдеться у повідомленні.
Організація наголошує, що в Україні не блокуються соцмережі та інформаційні додатки, однак є випадки обмеження доступу до інформації та арештів блогерів і активістів.
Правозахисники зазначили, що ринок інтернету в Україні зростає, однак він у той же час страждає від важкої економічної ситуації, анексії Криму та кризи на сході, де, зокрема, відбулося пошкодження необхідної інфраструктури.
В організації наголосили на тому, що на відміну від традиційних медіа, доступ до онлайн-контенту на підконтрольній українському уряду території не зазнав значного впливу окупації Росією Криму та її участі у війні на сході, але в той же час, десятки українських сайтів зазнали цензури на підконтрольному бойовикам Донбасі.
Freedom House стверджує, що чиновники все частіше намагалися впливати на соцмережі зі спробами боротися з антиукраїнською риторикою, ув’язнювати користувачів за сепаратистські чи екстремістські висловлювання.
В організації також додали, що загалом фізичний тиск на коментаторів в інтернеті ослаб, однак підкреслили вбивство “відомого журналіста” в липні, очевидно, маючи на увазі Павла Шеремета.