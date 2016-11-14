Украина опустилась в рейтинге свободы интернета до 38-го места
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украина опустилась до 38 места в ежегодном рейтинге свободы интернета, составленном международной правозащитной организацией Freedom House, передает УНН со ссылкой на ее официальный сайт.
"Хотя Украина и опустилась до 38 места в рейтинге, она остается "частично свободной"", - говорится в сообщении.
Организация отмечает, что в Украине не блокируются соцсети и информационные приложения, однако есть случаи ограничения доступа к информации и арестов блогеров и активистов.
Правозащитники отметили, что рынок интернета в Украине растет, однако он в то же время страдает от тяжелой экономической ситуации, аннексии Крыма и кризиса на востоке, где, в частности, произошло повреждение необходимой инфраструктуры.
В организации отметили, что в отличие от традиционных медиа, доступ к онлайн-контенту на подконтрольной украинскому правительству территории не подвергся значительному влиянию оккупации Россией Крыма и ее участия в войне на востоке, но в то же время, десятки украинских сайтов подверглись цензуре на подконтрольном боевикам Донбассе.
Freedom House утверждает, что чиновники все чаще пытались влиять на соцсети с попытками бороться с антиукраинской риторикой, сажать пользователей за сепаратистские или экстремистские высказывания.
В организации также добавили, что в целом физическое давление на комментаторов в интернете ослабло, однако подчеркнули убийство "известного журналиста" в июле, очевидно, имея в виду Павла Шеремета.