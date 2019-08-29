Україна наростила 10% експорту курятини в ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Україна, як і раніше, в списку ТОП-лідерів з поставок м'яса птиці (переважно курятини) в ЄС, передає УНН з посиланням на статистичну звітність Європейської комісії.
За 6 місяців поточного року Україна поставила Європі 68,1 тис. тонн м'яса птиці. Це на 9,3% більше, ніж в січні-червні 2018 року.
Сьогодні Україна у трійці лідерів з експорту м'яса птиці в ЄС. Перше і друге місце займають Бразилія і Таїланд.
За 6 місяців 2019-го країни експортували 173,1 тис. тонн і 161,1 тис. тонн м'яса птиці відповідно. Зростання експорту Бразилії в ЄС становило 22,7%, Таїланду - 6,3%.
Нагадаємо, Україна нарощує експортні позиції на світовому ринку курятини. Згідно з державною статистикою, в минулому році Україна поставила за кордон 328 тис. тонн курятини і зайняла 6-те місце в глобальному рейтингу експортерів, обійшовши Росію і Канаду.
Більш того, не так давно Європейська комісія ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини - з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн в рік, що дозволить вітчизняним виробникам істотно наростити поставки м'яса птиці в Європу.
Ініціативу ЄК пов'язують з найбільшим виробником курятини в Україні - агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка.