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06:35 • 22771 просмотра

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6 марта, 17:12 • 126336 просмотра

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Украина нарастила 10% экспорта курятины в ЕС

Украина нарастила 10% экспорта курятины в ЕС

Киев  •  УНН

 • 14565 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. Украина по-прежнему в списке ТОП-лидеров по поставкам мяса птицы (преимущественно курятины) в ЕС, передает УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.

За 6 месяцев текущего года Украина поставила Европе 68,1 тыс. тонн мяса птицы. Это на 9,3% больше, чем в январе-июне 2018 года.

Сегодня Украина в тройке лидеров по экспорту мяса птицы в ЕС. Первое и второе место занимают Бразилия и Таиланд.

За 6 месяцев 2019 года страны экспортировали 173,1 тыс. тонн и 161,1 тыс. тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта Бразилии в ЕС составил 22,7%, Таиланда - 6,3%.

Напомним, Украина наращивает экспортные позиции на мировом рынке курятины. Согласно государственной статистике, в прошлом году Украина поставила за границу 328 тыс. тонн курятины и заняла 6-е место в глобальном рейтинге экспортеров, обойдя Россию и Канаду.

Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины – с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным производителям существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.

Инициативу ЕК связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине – агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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