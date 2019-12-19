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Україна направила ноту протесту російській стороні через черговий “гумконвой”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Україна направила російській стороні ноту протесту через чергове направлення так званого “гуманітарного конвою” на тимчасово окупований Донбас. Про це на своїй сторінці в Twitter повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає УНН.

“Реагуючи на чергове порушення Росією суверенітету України — направлення так зв. „гуманітарного конвою“ на тимчасово окуповані райони українського Донбасу, російській стороні передано ноту протесту”, — написала Катерина Зеленко.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За 10 місяців Україна надіслала 44 ноти протесту, більшість – до РФ

Нагадаємо, Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправляє 96-у партію так званої “гуманітарної допомоги” до Нового року на Донбас.

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