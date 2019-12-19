Росія відправляє 96-й "новорічний гумконвой" на Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації відправляє 96-у партію так званої "гуманітарної допомоги" до Нового року на Донбас. Про це повідомляє пресслужба МНС РФ, інформує УНН.
"Автомобілі 96-ї гуманітарної колони МНС Росії направляються до російсько-українського кордону. Там колона розділиться на дві частини, кожна з яких після проходження перевірки на "пунктах пропуску" пройде до пункту свого призначення - одна попрямує до Донецька, інша - в Луганськ", - йдеться у повідомленні.
Окупанти зазначають, що "жителям Донбасу" доставлять більше 110 тонн "гуманітарних вантажів", в складі яких - "медикаменти та новорічні подарунки".
У МНС РФ підкреслили, що за 2019 рік силами МНС Росії на Донбас відправлено понад 5 300 тонн "гуманітарної допомоги".
Як повідомлялося раніше в УНН, 12 грудня Росія відправила 95-й "гумконвой" на Донбас.