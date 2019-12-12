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Росія відправила 95-й "гумконвой" на Донбас

Росія відправила 95-й "гумконвой" на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Російська сторона вкотре в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого "гуманітарного конвою", який є уже 95-м за рахунком. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Через російські пункти пропуску "Матвєєв Курган" та "Донецьк" з 5:00 до 5:50 12 грудня цього року на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського "гумконвою". Дев’яносто п’ятий "гумконвой" складався з 28 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним Комітетом Червоного Хреста модальностей. Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.

"У вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру", - зазначають у ДПСУ.

Крім того, завантаженість транспортних засобів в середньому складала близько 75 %.

Зазначається, що в цьому році це одинадцятий за ліком такий "гумконвой".

Нагадаємо, Україна заявила про порушення щодо чергового "гумконвою" РФ для Донбасу.

Українські Національні Новини

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