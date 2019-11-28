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Україна заявила про порушення щодо чергового "гумконвою" РФ для Донбасу

Україна заявила про порушення щодо чергового "гумконвою" РФ для Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Російська сторона знову в односторонньому порядку здійснила оформлення так званого "гуманітарного конвою", який відправила на тимчасово окуповану частину Донбасу. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“Через російські пункти пропуску “Матвєєв Курган” та “Донецьк” з 5:00 до 6:15 28 листопада на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони так званого російського “гумконвою”. Дев’яносто третій “гумконвой” складався з 42 автомобілів", - вказали прикордонники.

У ДПСУ повідомили, що "його переміщення, як і попередніх, відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей".

"Українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій", - додали у відомстві.

Як зазначається, у вантажівках нібито перевозили дитяче харчування, медобладнання та медикаменти. "Однак, враховуючи те, що вантаж переміщувався у закритих упаковках, зведеній українській групі з прикордонників та митників не вдалось отримати достеменну інформацію про його вміст, характер та номенклатуру. Крім того, завантаженість транспортних засобів складала близько 70%", - додали у ДПСУ.

Зазначимо, що у цьому році це дев’ятий такий “гумконвой”.

Нагадаємо, Росія відправила на окупований Донбас 93-й "гумконвой".

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