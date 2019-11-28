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Росія відправила на окупований Донбас 93-й "гумконвой"

Росія відправила на окупований Донбас 93-й "гумконвой"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. МНС Росії відправило 93-ю колону з так званою “гуманітарною допомогою” на окупований Донбас, передає УНН з посиланням на російське державне інформагентство ТАСС.

Повідомляється, що “гумконвой” був відправлений з Донського рятувального центру під Ростовом-на-Дону в сторону російсько-українського кордону. Автомобілі прямують до російських пунктів пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” і попрямують в окуповані Донецьк і Луганськ.

Як зазначає російське видання, загальна вага так званої “гуманітарної допомоги” становить понад 580 тонн.

Попереднього разу РФ направила свій “гумконвой” у другій половині цього місяця. Тоді він прибув на Донбас 21 листопада. У відповідь на це Україна направила Росії ноту протесту.

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