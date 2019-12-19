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Украина направила ноту протеста российской стороне из-за очередного "гумконвоя"

Украина направила ноту протеста российской стороне из-за очередного "гумконвоя"

Киев  •  УНН

 • 9652 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Украина направила российской стороне ноту протеста из-за очередного направления так называемого "гуманитарного конвоя" на временно оккупированный Донбасс. Об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко, передает УНН.

"Реагируя на очередное нарушение Россией суверенитета Украины - направление так наз. "гуманитарного конвоя" на временно оккупированные районф украинского Донбасса, российской стороне передана нота протеста", - написала Екатерина Зеленко.

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Напомним, Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации отправляет девяносто шестую партию так называемой "гуманитарной помощи" к Новому году на Донбасс.

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