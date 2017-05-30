Україна накопичила у ПСГ 9,85 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 травня збільшився до 9,851 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 62,42 млн куб. м газу.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,01 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 28 травня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 31,78 млн куб. м, з Польщі - 3,44 млн куб. м, з Угорщини - 12,24 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 31%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, у січні-квітні Україна збільшила транзит газу до Європи на 22,5%.