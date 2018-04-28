Україна накопичила у ПСГ 7,79 млрд куб. м газу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 26 квітня збільшився до 7,789 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 20,65 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 24 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,08 млн куб. м, з Угорщини - 6,55 млн куб. м, з Польщі - 0,70 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 25%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.