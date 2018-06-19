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Україна накопичила у ПСГ 10,46 млрд куб. м газу

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 17 червня збільшився до 10,461 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 54,80 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.

При цьому в даних за 17 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,36 млн куб. м, з Угорщини - 14,13 млн куб. м, з Польщі - 0,54 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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