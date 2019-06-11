Україна на трибуналі: з 2014 року Росія вкрала понад 9 млрд кубів природного газу

КИЇВ. 11 червня. УНН. Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України на слуханнях Арбітражного трибуналу щодо спору між Україною та РФ про права прибережної держави в Чорному і Азовському морях і в Керченській протоці Олена Зеркаль заявила, що з весни 2014 року по сьогодні Росія вкрала вже більше 9 мільярдів кубометрів природного газу, передає кореспондент УНН.