Україна може не отримати "безвіз" до лютого-березня - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Україна може не отримати лібералізацію візового режиму аж до лютого-березня наступного року. Про це у своєму мікроблозі у Twitter написав брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Переговори про механізм призупинення візової лібералізації продовжаться наступного тижня. Не думаю, що ми не побачимо справжню візову лібералізацію для України і Грузії до лютого-березня", - зазначив він.
Нагадаємо, у МЗС заявили про неприпустимість подальшого відтермінування рішення ЄС щодо “безвізу” для України.