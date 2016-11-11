Украина может не получить "безвиз" до февраля-марта - журналист

"Переговоры о механизме приостановления визовой либерализации продолжатся на следующей неделе. Не думаю, что мы не увидим настоящей визовой либерализации для Украины и Грузии к февралю-марту", - отметил он.

Напомним, в МИД заявили о недопустимости дальнейшей отсрочки решения ЕС по "безвизу" для Украины .