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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від антрациту з Донбасу - І.Насалик

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від вугілля антрацитової групи, яке надходить з окупованих територій Донбасу. Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в ефірі програми “Право на владу”, передає УНН.

Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від антрациту з Донбасу - І.Насалик

“Якщо буде прийняте політичне рішення, на рівні держави скажуть, що блокують і більше не йде ніякий обмін товарів, в Україні достатньо ресурсів для того, щоб вийти повністю без антрацитової групи”, — сказав він.

Він також додав, що потрібно розуміти обсяг необхідних додаткових витрат, до яких призведе це рішення, і те, “за чий рахунок буде цей бал”.

“Але треба одразу зрозуміти, що це 15 млрд додаткових коштів. І ми повинні зрозуміти, що ці 15 млрд ляжуть на економіку і на споживачів”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, за інформацією "Укрзалізниці", збитки від блокування руху на Донбасі перевищили 40 млн грн.

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