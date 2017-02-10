Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від антрациту з Донбасу - І.Насалик
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Україна має достатньо ресурсів, щоб відмовитись від вугілля антрацитової групи, яке надходить з окупованих територій Донбасу. Про це сказав міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик в ефірі програми “Право на владу”, передає УНН.
“Якщо буде прийняте політичне рішення, на рівні держави скажуть, що блокують і більше не йде ніякий обмін товарів, в Україні достатньо ресурсів для того, щоб вийти повністю без антрацитової групи”, — сказав він.
Він також додав, що потрібно розуміти обсяг необхідних додаткових витрат, до яких призведе це рішення, і те, “за чий рахунок буде цей бал”.
“Але треба одразу зрозуміти, що це 15 млрд додаткових коштів. І ми повинні зрозуміти, що ці 15 млрд ляжуть на економіку і на споживачів”, — зазначив він.
Як повідомляв УНН, за інформацією "Укрзалізниці", збитки від блокування руху на Донбасі перевищили 40 млн грн.