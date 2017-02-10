Украина имеет достаточно ресурсов, чтобы отказаться от антрацита с Донбасса - И.Насалик

"Если будет принято политическое решение, на уровне государства скажут, что блокируют и больше не идет никакой обмен товаров, в Украине достаточно ресурсов для того, чтобы выйти полностью без антрацитовой группы", - сказал он.

Он также добавил, что нужно понимать объем необходимых дополнительных расходов, к которым приведет это решение, и то, "за чей счет будет этот бал".

"Но надо сразу понять, что это 15 млрд дополнительных средств. И мы должны понять, что эти 15 млрд лягут на экономику и на потребителей", - отметил он.

Как сообщал УНН, по информации "Укрзализныци", убытки от блокирования движения на Донбассе превысили 40 млн грн.