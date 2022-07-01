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Україна має чітку європейську перспективу: голова Єврокомісії звернулася до Ради

Україна має чітку європейську перспективу: голова Єврокомісії звернулася до Ради

Київ • УНН

 • 137105 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Україна має дуже чітку європейську перспективу, однак шлях до членства в Європейському Союзі займе час і вимагатиме роботи. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час свого виступу у Верховній Раді через відеозв'язок, передає УНН.

Цитата

"Україна зараз має дуже чітку європейську перспективу, і Україна є країною-кандидатом на вступ до Європейського Союзу, що здавалося майже неймовірним всього п'ять місяців тому", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Деталі

Голова Єврокомісії зазначила, що на Україну попереду чекає довгий шлях до вступу у Євросоюз, пояснивши, що нашій країні необхідно провести якомога швидше багато найважливіших реформ.

"Європа буде на вашому боці на кожному кроці, стільки, скільки буде потрібно, допоки ви не переможете у війні, та до того моменту, поки ви не переступите поріг дверей, що ведуть в наш ЄС", - заявила фон дер Ляєн.

Щодо необхідної роботи, яку треба провести, голова Єврокомісії зазначила, що мова йдеться про реформу Конституційного Суду, прийняття закону про ЗМІ, впровадження нових законів, що зменшують надмірний вплив олігархів, і призначення вищих посадових осіб по боротьбі з корупцією.

Доповнення

У сесійній залі Верховної Ради України встановили прапор Європейського Союзу.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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