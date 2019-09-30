Україна і Велика Британія обговорили угоду про співпрацю після Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Україна і Велика Британія обговорили укладення нової угоди про співпрацю після Brexit. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС України.
"Відбулась зустріч заступника міністра Василя Боднара з головним переговорником департаменту економічної дипломатії Форін офісу (МЗС Великої Британії) з країнами Східної Європи та Центральної Азії Сарою Крофт. На порядку денному - укладання нової Угоди між Україною і Великою Британією, яка після "Брекзиту" замінить для наших країн Угоду про асоціацію", - йдеться у повідомленні МЗС.
Як вказано, сторони мають спільне розуміння щодо амбітності цього двостороннього документу, який відповідатиме високому рівню відносин між країнами.
Нагадаємо, британський міністр розповів, якими будуть відносини з Україною після Brexit.