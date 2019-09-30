Украина и Великобритания обсудили соглашение о сотрудничестве после Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Украина и Великобритания обсудили заключение нового соглашения о сотрудничестве после Brexit. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Состоялась встреча заместителя министра Василия Боднара с главным переговорщиком департамента экономической дипломатии Форин офиса (МИД Великобритании) со странами Восточной Европы и Центральной Азии Сарой Крофт. На повестке дня - заключение нового Соглашения между Украиной и Великобританией, которая после "Брекзита" заменит для наших стран Соглашение об ассоциации", - говорится в сообщении МИД.
Как указано, стороны имеют общее понимание относительно амбициозности этого двустороннего документа, который будет отвечать высокому уровню отношений между странами.
Напомним, британский министр рассказал, какими будут отношения с Украиной после Brexit.