Україна готується надати допомогу у відповідь на запит Лівану - МЗС

"Вчора Україна висловила готовність надати допомогу Лівану. Ми отримали від них запит, що саме їм потрібно. І вже зараз МЗС безпосередньо координує це питання з метою надання гуманітарної допомоги нашим партнерам. Україна допоможе, чим зможе", - повідомив Кулеба.

Нагадаємо, що потужний вибух на складі у порту Бейрута пролунав 4 серпня. Загинули щонайменше 137 осіб, постраждали близько 5 тис., десятки людей вважаються зниклими безвісти.

Раніше в УНН повідомлялося, що Всесвітній банк висловив готовність допомогти владі Лівану у залученні коштів, проведенні експертної оцінки збитку і створенні плану відновлення Бейрута після потужного вибуху.