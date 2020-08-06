Україна готується надати допомогу у відповідь на запит Лівану - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Україна готується надати допомогу у відповідь на запит Лівану для подолання наслідків вибуху у порту Бейрута. Про це під час брифінгу розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.
"Вчора Україна висловила готовність надати допомогу Лівану. Ми отримали від них запит, що саме їм потрібно. І вже зараз МЗС безпосередньо координує це питання з метою надання гуманітарної допомоги нашим партнерам. Україна допоможе, чим зможе", - повідомив Кулеба.
Нагадаємо, що потужний вибух на складі у порту Бейрута пролунав 4 серпня. Загинули щонайменше 137 осіб, постраждали близько 5 тис., десятки людей вважаються зниклими безвісти.
Раніше в УНН повідомлялося, що Всесвітній банк висловив готовність допомогти владі Лівану у залученні коштів, проведенні експертної оцінки збитку і створенні плану відновлення Бейрута після потужного вибуху.