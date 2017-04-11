Україна готова долучитися до створення спільного підприємства у межах Транскаспійського маршруту – В.Гройсман

“Ми вітаємо різні форми взаємодії. І якщо ми зможемо сформувати єдиний транспортний коридор і спільне підприємство — це нормальні підходи. Наше об’єднання дасть хороший результат для наших держав. Вносьте пропозицію”, — цитує слова Прем’єр-міністра прес-служба уряду.

Глава уряду дав доручення віце-прем’єр-міністру Володимиру Кістіону пропрацювати Дорожню карту спільної роботи і вийти на конкретні рішення.

“Давайте зробимо Дорожню карту. Думаю, зможемо це зробити доволі швидко. З нашої сторони ви будете мати максимальну підтримку”, — підкреслив В.Гройсман

Прем’єр зазначив, що Україна в рамках розвитку свого транзитного потенціалу готова долучитися до створення нових транспортних коридорів і приєднатися до вже існуючих маршрутів, утворених в тому числі у напрямку Південь — Захід з Середньої Азії через Грузію та Азербайджан в напрямку Європи.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман наголосив, що Україна зацікавлена у членстві у Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті.