Украина готова присоединиться к созданию совместного предприятия в рамках Транскаспийского маршрута - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Украина готова присоединиться к созданию совместного предприятия с Азербайджаном, Грузией, Казахстаном и Кыргызстаном в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с главами железнодорожных компаний Азербайджана, Грузии, Казахстана и Кыргызстана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КМУ.
"Мы приветствуем различные формы взаимодействия. И если мы сможем сформировать единый транспортный коридор и совместное предприятие - это нормальные подходы. Наше объединение даст хороший результат для наших государств. Вносите предложение", - цитирует слова Премьер-министра пресс-служба правительства.
Глава правительства дал поручение вице-премьеру Владимиру Кистиону проработать Дорожную карту совместной работы и выйти на конкретные решения.
"Давайте сделаем дорожную карту. Думаю, сможем это сделать довольно быстро. С нашей стороны вы будете иметь максимальную поддержку ", - подчеркнул В.Гройсман
Премьер отметил, что Украина в рамках развития своего транзитного потенциала готова принять участие в создании новых транспортных коридоров и присоединиться к уже существующих маршрутов, образованных в том числе в направлении Юг - Запад из Средней Азии через Грузию и Азербайджан в направлении Европы.
Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Украина заинтересована в членстве в Транскаспийскому международном транспортном маршруте .