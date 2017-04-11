Украина готова присоединиться к созданию совместного предприятия в рамках Транскаспийского маршрута - В.Гройсман

"Мы приветствуем различные формы взаимодействия. И если мы сможем сформировать единый транспортный коридор и совместное предприятие - это нормальные подходы. Наше объединение даст хороший результат для наших государств. Вносите предложение", - цитирует слова Премьер-министра пресс-служба правительства.

Глава правительства дал поручение вице-премьеру Владимиру Кистиону проработать Дорожную карту совместной работы и выйти на конкретные решения.

"Давайте сделаем дорожную карту. Думаю, сможем это сделать довольно быстро. С нашей стороны вы будете иметь максимальную поддержку ", - подчеркнул В.Гройсман

Премьер отметил, что Украина в рамках развития своего транзитного потенциала готова принять участие в создании новых транспортных коридоров и присоединиться к уже существующих маршрутов, образованных в том числе в направлении Юг - Запад из Средней Азии через Грузию и Азербайджан в направлении Европы.

Напомним, Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что Украина заинтересована в членстве в Транскаспийскому международном транспортном маршруте .