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Україна для боротьби з СOVID-19 хоче закупити препарат, яким лікували вірус Ебола

Україна для боротьби з СOVID-19 хоче закупити препарат, яким лікували вірус Ебола

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Протоколом Міністерства охорони здоров'я передбачене використання для лікування хворих на COVID-19 препарату, що використовується при лікуванні вірусу Ебола. Наразі ведуться переговори щодо його поставок в Україну. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

"Цей лікарський засіб "Рендесивір" був включений до нашого протоколу, до нашого стандарту лікування, який затвердили одразу після мого приходу на посаду і 2 квітня він був уже включений до нашого протоколу. Це противірусний лікарський засіб, що виготовляється однією з провідних американських компаній. Він свого часу застосовувався при лікуванні від вірусу Ебола, але результати були не надто хороші", - сказав Степанов.

З його слів, під час складання протоколу українські лікарі у тому числі дивились на досвід провідних країн світу, зокрема США та ЄС.

"Цей лікарський засіб був включений до протоколу лікування. Він, згідно нашого протоколу, повинен використовуватись при тяжких та критичних станах. Зараз МОЗ займається тим, щоб закупити цей лікарський засіб і привезти в Україну, в тому числі за допомогою дипломатичних каналів", - додав міністр.

Як повідомлялося в УНН, зі слів Степанова, в Україні лікування хворих на COVID-19 відбувається безкоштовно, в тому числі підключення до апарату ШВЛ. 

Українські Національні Новини

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