Украина для борьбы с СOVID-19 хочет закупить препарат, которым лечили вирус Эбола
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Протоколом Министерства здравоохранения предусмотрено использование для лечения больных COVID-19 препарата, используемого при лечении вируса Эбола. Сейчас ведутся переговоры о его поставках в Украину. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Это лекарственное средство "Рендесивир" было включено в наш протокол, к нашему стандарту лечения, который утвердили сразу после моего вступления в должность и 2 апреля он был уже включен в наш протокол. Это противовирусный препарат, изготавливаемый одной из ведущих американских компаний. Он в свое время применялся при лечении от вируса Эбола, но результаты были не слишком хорошие", - сказал Степанов.
По его словам, при составлении протокола украинские врачи в том числе смотрели на опыт ведущих стран мира, включая США и ЕС.
"Это лекарственное средство было включено в протокол лечения. Оно, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях. Сейчас Минздрав занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов", - добавил министр.
Как сообщалось в УНН, по словам Степанова, в Украине лечение больных COVID-19 происходит бесплатно, в том числе подключение к аппарату ИВЛ.