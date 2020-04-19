Украина для борьбы с СOVID-19 хочет закупить препарат, которым лечили вирус Эбола

"Это лекарственное средство "Рендесивир" было включено в наш протокол, к нашему стандарту лечения, который утвердили сразу после моего вступления в должность и 2 апреля он был уже включен в наш протокол. Это противовирусный препарат, изготавливаемый одной из ведущих американских компаний. Он в свое время применялся при лечении от вируса Эбола, но результаты были не слишком хорошие", - сказал Степанов.

По его словам, при составлении протокола украинские врачи в том числе смотрели на опыт ведущих стран мира, включая США и ЕС.

"Это лекарственное средство было включено в протокол лечения. Оно, согласно нашему протоколу, должно использоваться при тяжелых и критических состояниях. Сейчас Минздрав занимается тем, чтобы закупить этот препарат и привезти в Украину, в том числе с помощью дипломатических каналов", - добавил министр.

Как сообщалось в УНН, по словам Степанова, в Украине лечение больных COVID-19 происходит бесплатно, в том числе подключение к аппарату ИВЛ.