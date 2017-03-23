“Укравтодор” витратить сім мільярдів гривень на погашення боргів — С.Новак
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. З 18 млрд грн, які є в розпорядженні “Укравтодору”, сім мільярдів будуть витрачені на погашення боргів. Про це керівник компанії Славомір Новак, передає УНН з посиланням на сторінку компанії у Facebook, передає УНН.
“З 18 млрд гривень, які має „Укравтодор“, 7 млрд грн підуть на погашення боргів, 3,5 млрд — на експлуатацію. На поточний та середній ремонт у нас є 5,3 мільярда грн, з яких 2,8 — це держбюджет та 2,5 — це кредитні кошти, для яких ще не підписана постанова. 1 млрд — йде на погашення старих боргів і 1,3 млрд від міжнародних фінансових організацій — піде на покращення нашої техніки”“, — сказав С.Новак.
Він також повідомив, що у грудні 2016 року на засіданні Кабінету Міністрів він представив три сценарії ремонту та будівництва доріг в Україні.
“Перший — це 5 мільярдів гривень на будівництво 700 км доріг в цьому році, другий — 10 мільярдів на 1200 км доріг та 73 мости, та третій сценарій, при фінансуванні 18 млрд грн — це більше 2000 км доріг та 80 мостів. На сьогодні „Укравтодор“ реалізує мінімальний варіант”, — розповів С.Новак.
Як повідомляв УНН, наступного року 50%, а з 2020 року — 100% коштів Дорожнього фонду будуть направлені на ремонт доріг.