"Укравтодор" потратит 7 млрд грн на погашение долгов - С.Новак

"Из 18 млрд грн, которые есть у "Укравтодора", 7 млрд грн пойдут на погашение долгов, 3,5 млрд — на эксплуатацию. На текущий и средний ремонт у нас есть 5,3 млрд грн, из которых 2,8 — это госбюджет и 2,5 — это кредитные средства, для которых еще не подписано постановление. 1 млрд — идет на погашение старых долгов и 1,3 млрд от международных финансовых организаций — пойдут на улучшение нашей техники", — сказал С.Новак.

Он также сообщил, что в декабре 2016 года на заседании Кабинета Министров он представил три сценария ремонта и строительства дорог в Украине.

"Первый — это 5 млрд грн на строительство 700 км дорог в этом году, второй — 10 млрд грн на 1200 км дорог и 73 мосты, и третий сценарий, при финансировании 18 млрд грн — это больше 2000 км дорог и 80 мостов. На сегодня "Укравтодор" реализует минимальный вариант”, — рассказал С.Новак.

Как сообщал УНН, в следующем году 50%, а с 2020 года - 100% средств Дорожного фонда будут направлены на ремонт дорог.