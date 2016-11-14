Укравтодор повідомив про обмеження руху для вантажівок у шести областях
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Укравтодор повідомив про обмеження руху для для великовагових автомобілів у межах шести областей на заході України і на Київщині. Про це йдеться у повідомленні агентства у Facebook, передає УНН.
"Обмеження руху для великовагових автомобілів у межах областей: Хмельницька, Тернопільська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Київська", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 14 листопада зранку, за даними Укравтодору, обмеження руху транспорту на Житомирщині скасовано.