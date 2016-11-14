Укравтодор сообщил об ограничении движения для грузовиков в шести областях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Укравтодор сообщил об ограничении движения для грузовых автомобилей в пределах шести областей на западе Украины и Киевской области. Об этом говорится в сообщении агентства в Facebook, передает УНН.
"Ограничение движения для грузовых автомобилей в пределах областей Хмельницкая, Тернопольская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Киевская", - говорится в сообщении.
Напомним, 14 ноября утром, по данным Укравтодора, ограничение движения транспорта в Житомирской области отменили.