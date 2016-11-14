Укравтодор: через негоду на дорогах заблоковано 350-400 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Станом на ранок понеділка через негоду в заторах знаходяться близько 350-400 автомобілів в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях, обмежено або заблоковано рух до 91 населеного пункту в Житомирській області. Про це повідомляє прес-служба Укравтодору, передає УНН.
"Кількість населених пунктів до яких рух обмежено або заблоковано становить 91 Черняхівському, Чуднівському та Любарському районах Житомирської області", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що в інших регіонах по оперативній інформації проїзд забезпечений, інформація уточнюється.
"По оперативних даних, в заторах знаходяться близько 350-400 автомобілів в Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях. Робота по їх розблокуванню проводиться із використанням потужної високопродуктивної техніки БАТ, ІМР, ротора, автогрейдера", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, Укравтодор повідомив про обмеження руху для вантажівок у шести областях.