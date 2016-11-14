Укравтодор: в результате непогоды на дорогах заблокированы 350-400 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. По состоянию на утро понедельника из-за непогоды в пробках находятся около 350-400 автомобилей в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, ограничено или заблокировано движение в 91 населенный пункт в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора, передает УНН.
"Количество населенных пунктов в которые движение ограничено или заблокировано составляет 91. В Черняховском, Чудновском и Любарском районах Житомирской области", - говорится в сообщении.
Указано, что в других регионах по оперативной информации проезд обеспечен, информация уточняется.
"По оперативным данным, в пробках находятся около 350-400 автомобилей в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях. Работа по их разблокированию проводится с использованием мощной высокопроизводительной техники БАТ, ИМР, ротора, автогрейдера", - сказано в сообщении.
Напомним, Укравтодор сообщил об ограничении движения для грузовиков в шести областях.