Україну накриє контрастна погода: дощі та +37 градусів

У середу, 16 липня, погода в Україні буде контрастною. Частину території країни накриють дощі, однак у більшості регіонів пануватиме спека, стовпчики термометрів подекуди піднімуться до позначки +37 градусів. Про це інформує УНН з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Деталі

Зазначається, що нестійку погоду з коливаннями тиску та вологості в західних областях зумовить атмосферний фронт, який переміститься з Західної Європи. Вдень він поширить свій вплив також на Житомирську, Вінницьку та Київську області.

Синоптики прогнозують, що погоду в більшості областей України визначатиме суха спекотна повітряна маса з південних широт, лише у західних областях – помірно тепла.

На небі очікується мінлива хмарність. У західних, а вдень і в Житомирській, Вінницькій та Київській областях пройдуть короткочасні дощі, місцями грози. На Закарпатті та Прикарпатті подекуди прогнозують значні дощі. На решті території України середа мине без опадів.

Температура повітря вдень у західних областях буде 21-26 за Цельсієм, у північних – 25-30 градусів, на решті території України стовпчики термометрів покажуть 29-34 градуси, а у південній частині країни місцями сильна спека 35-37 вище за нуль.

У Київській області вдень короткочасні дощі, по області місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря по області вдень буде 25-30 градусів. У Києві вдень очікується 27-29 градусів.

Нагадаємо

В Україні останніми днями температурна позначка перетнула межу +30°C. Найближчим часом на українців очікує ще не один спекотний день. Варто пам’ятати, що висока температура може негативно впливати на здоров’я, особливо у людей літнього віку, дітей, вагітних та тих, хто має фізичне захворювання. Міністерство охорони здоров’я дає поради, як вберегтися від спеки.

У спеку заборонено залишати тварин у авто: киянам нагадали про штрафи