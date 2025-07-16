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Financial Times
Ми-8

Украину накроет контрастная погода: дожди и +37 градусов

Киев • УНН

 • 578 просмотра

В среду, 16 июля, в Украине ожидается контрастная погода: на западе, Житомирщине, Винницкой области и Киевщине пройдут дожди, местами грозы, а на остальной территории будет царить жара до +37 градусов.

Украину накроет контрастная погода: дожди и +37 градусов

В среду, 16 июля, погода в Украине будет контрастной. Часть территории страны накроют дожди, однако в большинстве регионов будет царить жара, столбики термометров местами поднимутся до отметки +37 градусов. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.

Детали

Отмечается, что неустойчивую погоду с колебаниями давления и влажности в западных областях обусловит атмосферный фронт, который переместится из Западной Европы. Днем он распространит свое влияние также на Житомирскую, Винницкую и Киевскую области.

Синоптики прогнозируют, что погоду в большинстве областей Украины будет определять сухая жаркая воздушная масса из южных широт, только в западных областях – умеренно теплая.

На небе ожидается переменная облачность. В западных, а днем и в Житомирской, Винницкой и Киевской областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. На Закарпатье и Прикарпатье местами прогнозируют значительные дожди. На остальной территории Украины среда пройдет без осадков.

Температура воздуха днем в западных областях будет 21-26 по Цельсию, в северных – 25-30 градусов, на остальной территории Украины столбики термометров покажут 29-34 градуса, а в южной части страны местами сильная жара 35-37 выше нуля.

В Киевской области днем кратковременные дожди, по области местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области днем будет 25-30 градусов. В Киеве днем ожидается 27-29 градусов.

Напомним

В Украине в последние дни температурная отметка пересекла границу +30°C. В ближайшее время украинцев ожидает еще не один жаркий день. Стоит помнить, что высокая температура может негативно влиять на здоровье, особенно у людей пожилого возраста, детей, беременных и тех, кто имеет физическое заболевание. Министерство здравоохранения дает советы, как уберечься от жары.

В жару запрещено оставлять животных в авто: киевлянам напомнили о штрафах08.07.25, 10:57 • 1095 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
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Закарпатская область
Украина
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