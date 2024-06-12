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Українські стрибуни у висоту здобули срібло та бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Українські стрибуни у висоту здобули срібло та бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Київ • УНН

 • 16861 перегляди

Українські стрибуни у висоту Влад Лавський та Олег Дорощук завоювали срібну та бронзову медалі відповідно на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі.

У Римі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики українські стрибуни у висоту здобули 2 нагороди. Влад Лавський виграв срібло, перестрибнувши 2.29 метра, а Олег Дорощук став бронзовим призером з результатом 2.26 метра. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

У Римі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики українські стрибуни у висоту здобули 2 нагороди.

Влад Лавський, який дебютував на великих міжнародних змаганнях серед дорослих, показав чудовий результат. У своєму першому фіналі серед він перестрибнув висоту 2.29 метра та виборов срібну нагороду.

Бронзовий призер Олег Дорощук завершив змагання з результатом 2.26 метра.

Додамо

"Золото" ж на домашніх трибунах здобув Олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері.

Українці завоювали срібло на чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства10.06.24, 15:38 • 14713 переглядiв

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