Українські стрибуни у висоту здобули срібло та бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Київ • УНН
Українські стрибуни у висоту Влад Лавський та Олег Дорощук завоювали срібну та бронзову медалі відповідно на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Римі.
У Римі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики українські стрибуни у висоту здобули 2 нагороди. Влад Лавський виграв срібло, перестрибнувши 2.29 метра, а Олег Дорощук став бронзовим призером з результатом 2.26 метра. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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У Римі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики українські стрибуни у висоту здобули 2 нагороди.
Влад Лавський, який дебютував на великих міжнародних змаганнях серед дорослих, показав чудовий результат. У своєму першому фіналі серед він перестрибнув висоту 2.29 метра та виборов срібну нагороду.
Бронзовий призер Олег Дорощук завершив змагання з результатом 2.26 метра.
Додамо
"Золото" ж на домашніх трибунах здобув Олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері.
Українці завоювали срібло на чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства10.06.24, 15:38 • 14713 переглядiв